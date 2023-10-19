В Дагестане находятся тысячи туристов

В АТОР рассказали, о том, как планируется организовывать перевозку туристов на фоне закрытия аэропорта в Махачкале. В Дагестане сейчас находится несколько тысяч отдыхающих.

В Дагестане, где накануне произошли беспорядки в аэропорту, находятся тысячи организованных туристов, информирует АТОР.

"Организованных туристов несколько тысяч. <…> Если аэропорт [Махачкалы] завтра не откроется, будем перевозить в действующие аэропорты, предоставим трансфер бесплатный"

– вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин

Он добавил, что ближайшая к Махачкале авиагавань находится в Чечне. Ранее стало известно, что в аэропорт Грозного временно выполняются махачкалинские рейсы "Аэрофлота".

По оценкам властей Дагестана, аэропорт может вернуться к нормальной работе в течение двух-трех дней. В Росавиации рассчитывают, что Махачкала сможет обслуживать рейсы уже 31 октября.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы вряд ли скажут на потоке туристов в Дагестан, россияне не спешат отменять туры из-за ночного инцидента. При этом, по мнению Ромашкина, имиджевые потери Дагестана неизбежны.