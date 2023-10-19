Африканская жара вернет лето в Краснодарский край

До плюс 25 прогреется воздух в Краснодарском крае на этой неделе. Температура воды в море местами достигает 20 градусов, что позволяет продлить купальный сезон.

Несколько дней лета в ноябре подарит черноморским курортам Краснодарского края жара из Африки, поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Теплая погода, обусловленная воздушными массами из Африки, будет характерна не только для Москвы. <…> В Краснодарском крае прогнозируется до плюс 21-25 градусов, и дело тоже будет в египетском воздухе"

– Вильфанд

Такие температуры на Кубани обычно стоят в сентябре, так что волна тепла вернет в регион бархатный сезон, добавил он, передает ТАСС.

"Температура воды сейчас плюс 18-19 градусов. Каждый человек сам должен решать, конечно, но когда температура воздуха около 25 градусов и такая температура воды, грех не окунуться"

– Вильфанд

Комфортной температурой воды для купания принято считать плюс 22. Сегодня теплее всего море в районе Сочи и Туапсе.