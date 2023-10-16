Рейсы "Аэрофлота" переносятся из Махачкалы в Грозный

Аэропорт Чечни временно будет обслуживать рейсы "Аэрофлота". Решение связано с временным закрытием аэропорта в Дагестане.
"Аэрофлот" намерен использовать аэропорт города Грозный как временный для обслуживания рейсов в Махачкалу и из нее.
"На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы "Аэрофлота" по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный"
– компания
Перевозчик уточняет, что меняется только аэропорт, время вылета и прилета самолетов - прежнее.
Доставлять пассажиров из Грозного в Махачкалу и в обратном направлении будут автобусы.
Также у клиентов авиакомпании есть возможность поменять дату вылета или оформить вынужденный возврат средств.
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