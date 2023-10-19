Сколько газа купила Турция у «Газпрома» в августе?

Турция увеличила закупки у «Газпрома» второй месяц подряд. В августе Анкара приобрела почти 2,3 млрд кубометров. Всего страна импортировала 3,7 млрд кубометров.

В августе этого года «Газпром» поставил в Турцию 2,27 млрд кубометров газа, что больше прошлогодних показателей, передает пресс-служба Совета по регулированию энергетического рынка Турции.

В ведомстве заявили, что поставки газа из России в Турцию увеличивались второй месяц подряд.

Всего Турция приобрела 3,7 млрд кубометров газа в августе, что на 4% меньше показателей 2022 года. Для месяца это минимальный уровень за последние три года.

Отмечается, что максимальный объем получили частные импортеры. Так, копании Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji и Socar Enerji закупили 590 млн кубометров.