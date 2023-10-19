Рейсы в аэропорт Махачкалы отменяются

Беспорядки в аэропорту Махачкалы привели к временному закрытию авиагавани. Рейсы отменяются, переносятся и задерживаются.

Ситуация в аэропорту Дагестана сказалась на расписании авиарейсов.

Авиагавань, как сообщили в Росавиации, временно закрыта на прием рейсов. Ожидается, что прибывать в Махачкалу самолеты вновь смогут 31 октября. Ситуация повлияла и на отправляющиеся рейсы.

"В связи с временным закрытием аэропорта Махачкалы вылеты сегодняшних рейсов перенесены на 31 октября: U6-83 Екатеринбург – Махачкала, время вылета 02.05 (00.05 мск). U6-84 Махачкала – Екатеринбург, время вылета 03.55. U6-451 Домодедово – Махачкала, время вылета 00.05. U6-452 Махачкала – Домодедово, время вылета 04.15"

– компания "Уральские авиалинии"

Отменен утренний рейс из Сургута "Победы", а также предшествующий ему Махачкала-Сургут.

Сегодня утром в аэропорту побывал глава республики.

"В терминале Б не пострадало оборудование, не пострадала аппаратура. В терминале внутренних авиалиний, в терминале А, по сути дела, сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации комплекса аэропорта"

– Сергей Меликов

Он добавил, что планируется вернуть аэропорт к нормальной работе через 2-3 дня.