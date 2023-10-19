В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, есть пострадавшие. Об этом сообщает Минздрав региона.

Минздрав республики проинформировал о том, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь»

– Минздрав Дагестана

В ведомстве отметили, что число пострадавших, а также их нынешнее состояние здоровья пока уточняются.

Напомним, что накануне вечером несколько сотен человек начали акцию протеста на территории, прилегающей к аэропорту Махачкалы. Группа участников протестов прорвалась на взлетно-посадочную полосу, куда приземлился самолет из Израиля.

Случившееся осудили власти республики, а также местное духовенство. По словам главы Дагестана, инцидент будут расследовать правоохранительные органы.