Источник рассказал о целях Турции в Израиле

Анкара не хочет достигать точки невозврата в отношениях с Израилем. Однако еврейское государство действует с запредельной жестокостью в секторе Газа. Турция призывает стороны конфликта вернуться за стол переговоров.

Диписточник в Анкаре заявил о том, что Турция не намерена достигать точки невозврата в отношениях с еврейским государством. В то же время руководство страны отмечает, что Армия обороны Израиля действует жестоко в палестинском анклаве.

«Отношения Турции и Израиля в последнее время переживали путь нормализации, был сделан ряд шагов. В частности, назначение послов, совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту господина президента в Израиль»

– собеседник РИА Новости

Далее дипломат отметил, что Анкара не может безучастно смотреть на происходящее в Газе, поэтому турецкие власти призывают власти еврейского государств сесть за стол переговоров.