Вестник Кавказа
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В Москве будет тепло и скользко

В Москве будет тепло и скользко
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Днем в Москве столбики термометров будут подниматься до +6 градусов. Ночью потеплеет до +8 градусов. Не исключен дождь со снегом.

Синоптики  обещают жителям и гостям столичного региона относительно теплый день: столбики термометров в Москве будут подниматься до +6 градусов. Утром возможен снег

В то же время на дорогах не исключена гололедица. Ночью столбики термометров температура пойдет вверх – до +8 градусов. Не исключен дождь.

Атмосферное давление – 473 мм рт. ст.

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Утро воскресенья будет снежным для Москвы
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