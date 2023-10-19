В Москве будет тепло и скользко

Днем в Москве столбики термометров будут подниматься до +6 градусов. Ночью потеплеет до +8 градусов. Не исключен дождь со снегом.

Синоптики обещают жителям и гостям столичного региона относительно теплый день: столбики термометров в Москве будут подниматься до +6 градусов. Утром возможен снег

В то же время на дорогах не исключена гололедица. Ночью столбики термометров температура пойдет вверх – до +8 градусов. Не исключен дождь.

Атмосферное давление – 473 мм рт. ст.