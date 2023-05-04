3 лучших зарубежных курорта: где недорого и без виз покататься на лыжах

Катание на лыжах - одно из самых популярных зимних развлечений. Горнолыжный сезон начинается в ноябре-декабре. Расскажем, где помимо популярных российских курортов можно покататься на лыжах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горнолыжный курорт Копаоник, Сербия

Копаоник - крупнейший горный массив в Сербии в 300 километрах от Белграда – один из самых недорогих горнолыжных курортов в мире. Горнолыжный курорт предлагает туристам трассы общей протяженностью около 60 километров. Они разделены на три уровня сложности. Для новичков здесь больше десятка трасс. Благодаря подходящему рельефу и качеству снега, Копаоник многие признают одним из лучших горнолыжных курортов Восточной Европы для начинающих лыжников. На курорте множество кафе, ресторанов и отелей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг, Азербайджан

Горнолыжный курорт Шахдаг расположен на севере Азербайджана, недалеко от города Гусар. Курорт находится на территории Шахдагского национального парка. Был открыт в 2012 году. Шахдаг, как и Копаоник, открыт для посетителей круглый год. Эти места часто называют "маленькой Швейцарией" из-за сходства горного массива с альпийскими пейзажами. Отели разных категорий на курорте находятся рядом с сетью канатных дорог. В Шахдаге есть множество трасс разной сложности. Здесь можно найти и зону для фристайла.

В Шахдаге помимо катания на лыжах и сноубордах и другие развлечения:

тюбинг

зиплайн

туры на снегоходах и квадроциклах

полеты на параплане

каток

развлекательные центры для взрослых и детей.

Если вы пока не умеете кататься или просто неуверенно стоите на лыжах, то здесь можно найти и лыжные школы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт Туфандаг находится недалеко от города Габала, считающегося одним из самых красивых мест в Азербайджане. Курорт был открыт в 2014 году и принимает туристов круглый год. Здесь можно найти трассы разных уровней сложности, а также профессиональных инструкторов, которые помогут вам научиться кататься.

Помимо активного вида отдыха в этих краях можно насладиться живописной природой, отправиться исследовать местные достопримечательности, среди которых

знаменитый водопад Семь красавиц

деревня Нидж, в которой проживает древнейший народ удины, численность которых на сегодняшний день не превышает десяти тысяч человек

парк развлечений Gabaland

местечко под названием Вандам со скульптурой Жан-Клода ван Дамма в его знаменитом шпагате. Актер, кстати, знает о существовании статуи.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горнолыжный курорт Чимбулак, Казахстан

Чимбулак (или Шымбулак) - самый большой и самый популярный курорт Казахстана. Здесь можно найти трассы как для новичков, так и для профессионалов, а также специальные трассы для сноубордистов (например, есть халф-пайп), для могула, для скоростного спуска и слалома-гиганта. Две последние прошли аттестацию в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и считаются одними из самых сложных трасс в мире.

Если же вам недостаточно экстрима, то здесь можно отправиться в туры на багги, снегоходах или же квадроциклах, полетать на параплане, попробовать себя в скалолазании, съездить на высокогорный каток "Медеу", прокатиться на лошадях или отправиться в пешие прогулки по горам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В марте этого года курорт Шымбулак был включен в Книгу рекордов Гиннесса, так как здесь расположена самая высокая в мире горнолыжная трасса для ночного спуска.