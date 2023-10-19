Дагестан намерен наращивать промышленное производство

Промышленная, строительная и торговая отрасли в Дагестане будут развиваться стремительными темпами. Об этом позаботятся региональные власти и местные производители.

Дагестанские власти поделились прогнозом относительно роста промышленности в республике. Ожидания радужные – планируется наращивать промышленное производство на 8% в год. В частности, планируется наращивать темпы инвестиционного притока в строительную и торговую сферы.

Рост промышленности чиновники обсуждали на заседании, посвященном республиканскому бюджету.

"По словам председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, в 2024-2026 годах прогнозируется рост промышленного производства, в среднем почти по 8% в год"

– пресс-служба правительства Дагестана

Кроме того, участники совещания делали акцент на том, чтобы цифры на бумаге отражали реальное положение дел в регионе, а также не выбивались из рамок долгосрочного планирования.