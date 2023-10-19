Аул златокузнецов Кубачи: как добраться, где остановиться, что посмотреть?

Высокогорный аул Кубачи в Дагестане издавна известен как один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, резьбы по дереву и обработки ткани. Здесь испокон веков живут златокузнецы, которые от поколения поколению передают секреты мастерства. Их продукция и сегодня отличается филигранной техникой исполнения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что означает название Кубачи?

История Кубачи берет начало с VI века. Тогда оно было столицей государства Зирихгеран, которое было крупнейшим в регионе производителем оружия. Каждый аул имел определенную функцию:

в Амузги ковали клинки,

в Анчибачи делали шлемы,

в Кубачи изготавливали кольчуги.

В переводе с тюркского "кубачи" так и переводится - изготовители кольчуг. В отличие от других, на кубачинских кольчугах кольца не запаивались, а заклепывались, что придавало им дополнительную прочность.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как кубачинцы делали свои уникальные изделия?

Свою продукцию кубачинцы сбывали в Дербенте, который был центром торговли, поскольку там проходил Великий шелковый путь. За свою продукцию кубачинцы получали золотые и серебряные монеты, но тратить их не могли, так как у них больше практиковался натуральный обмен. Поэтому кузнецы стали вытягивать монеты в золотую и серебряную нити и украшать ими клинковое, а потом и огнестрельное оружие.

Такое оружие пользовалось спросом на всем Востоке. Редкое своеобразие и красота изделий кубачинских умельцев привлекали купцов из восточных столиц. Большой интерес к нему проявляли и русские воины во времена Кавказской войны, Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 1853-1856 годов. Со временем свою технику гравировки металла и насечки золотом и серебром, кубачинцы стали применять в производстве домашней утвари, посуды, женских украшений, деревянных изделий, национальной одежды. Обладая навыками ювелирного мастерства, кубачинцы превращали свои изделия в настоящие произведения искусства. Сегодня работы кубачинских мастеров можно увидеть в лучших музеях мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно увидеть в Кубачинском музее?

Фрагменты декоративной деревянной облицовки с различным видом орнамента.

Дверь старой кубачинской мечети XV века с уникальной для Кавказа облицовкой в стиле, известном в Европе как маркетри - разновидность инкрустации путем наклеивания декоративных элементов из дерева разноцветных пород в сочетании со слоновой костью на деревянную основу.

Фрагмент облицовки альтаря (михраб) мечети, с редкой трехуровневой резьбой.

Подставка для прялки XVIII с основанием в форме зороастрийского храма.

Двухклинковый меч-зульфакар, принадлежащий персидскому правителю Надир-шаху, изготовленный кубачинскими мастерами в 1740 году. Его трижды пытались выкрасть из музея, но каждый раз это изделие возвращалось в Кубачи.

Артефакты советских времен, произведенные на Кубачинском художественном комбинате: искусно декорированное холодное оружие, чайные и кофейные сервизы, подстаканники, рюмки, серебряные браслеты, цепи, кольца, серьги, знаменитые кубачинские платки и многое другое.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чернь, чеканка, филигрань, гравировка, инкрустация слоновой костью, эмаль в сочетании с мерцанием драгоценных металлов и блеском драгоценных камней создают уникальный легко узнаваемый кубачинский стиль. В советские времена, в качестве сувениров, высшему руководящему составу часто дарили кубачинские изделия. Сейчас, по словам посетившего на днях Кубачи главы Дагестана Сергея Меликова, принимаются меры по возобновлению деятельности комбината.

Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Кузнецы на "дистанционке"

Пока же кубачинские мастера работают на дому. У каждого есть верстак, необходимые оборудование и материалы. В основном между ними организовано разделение труда. Изделие может проходить через несколько рук:

один мастер занимается его литьем,

другой - монтировкой,

третий - гравировкой,

четвертый – чернением…

Но есть высокопрофессиональные мастера, которые выполняют сами большую часть работы. Практически в каждом доме есть свой музей - стены украшены изделиями, выполненными, в том числе и предыдущими поколениями мастеров.

Приобрести кубачинские изделия можно в интернет-магазинах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как осваивают кубачинское искусство?

С целью сохранить и передать потомкам уникальное художественное ремесло, в Кубачи начальные знания о художественной обработке металла, различных ее приемах, законах создания орнамента родители передают детям с первых лет их жизни. Иногда днем рождения считается не тот день, когда человек появляется на свет, а тот, когда он впервые садится в отцом за верстак и проводит резцом свою первую борозду по металлу. Дальнейшее обучение продолжается в школе.

В кубачинской сельской школе на уроках труда с 1967 года введен предмет "Основы кубачинского искусства", программа его разработана с участием лучших умельцев села. С первого класса учащиеся обучаются секретам мастерства своих дедов и прадедов. Постигнув элементы орнамента, они учатся срисовывать его, составлять на бумаге самостоятельные композиции, наносить орнамент на металл, изучают секреты профессии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За эти годы около 200 учеников школы получили на ВДНХ медали различной степени за свои работы. Многие, закончив обучение, стали профессиональными мастерами. Кто-то остается и работают в селе, кто-то продолжает обучение в профильных вузах для получения более высокой квалификации. Но кем бы человек ни был, где бы ни работал, кубачинское искусство, к которому он приобщился с детства, остается с ним навсегда, накладывает отпечаток на всю его жизнь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Кубачей и где там остановиться?

В Кубачи можно поехать в любое время года.

Село расположено в горах, в Дахадаевском районе Дагестана, в 145 км от Махачкалы и в 74 км от Дербента, на высоте около 1800 метров.

С мая по сентябрь из Дербента организуются экскурсии, стоимость - порядка 3000 рублей.

В остальное время можно добраться самостоятельно на общественном транспорте - из Махачкалы и Дербента раз в день с утра ходят маршрутки.

Если ехать на автомобиле, то нужно свернуть с трассы Р217 "Кавказ" Е50 у селения Салик, ехать до Маджалиса, затем до Уркараха, оттуда свернуть на дорогу до Кубачи.

С территории аула открываются живописные виды на близлежащие горы и долины. В нем немало гостевых домов, где можно остановиться.