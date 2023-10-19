Аул златокузнецов Кубачи: как добраться, где остановиться, что посмотреть?

Что означает название Кубачи?
История Кубачи берет начало с VI века. Тогда оно было столицей государства Зирихгеран, которое было крупнейшим в регионе производителем оружия. Каждый аул имел определенную функцию:
- в Амузги ковали клинки,
- в Анчибачи делали шлемы,
- в Кубачи изготавливали кольчуги.
В переводе с тюркского "кубачи" так и переводится - изготовители кольчуг. В отличие от других, на кубачинских кольчугах кольца не запаивались, а заклепывались, что придавало им дополнительную прочность.
Как кубачинцы делали свои уникальные изделия?
Свою продукцию кубачинцы сбывали в Дербенте, который был центром торговли, поскольку там проходил Великий шелковый путь. За свою продукцию кубачинцы получали золотые и серебряные монеты, но тратить их не могли, так как у них больше практиковался натуральный обмен. Поэтому кузнецы стали вытягивать монеты в золотую и серебряную нити и украшать ими клинковое, а потом и огнестрельное оружие.
Такое оружие пользовалось спросом на всем Востоке. Редкое своеобразие и красота изделий кубачинских умельцев привлекали купцов из восточных столиц. Большой интерес к нему проявляли и русские воины во времена Кавказской войны, Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 1853-1856 годов. Со временем свою технику гравировки металла и насечки золотом и серебром, кубачинцы стали применять в производстве домашней утвари, посуды, женских украшений, деревянных изделий, национальной одежды. Обладая навыками ювелирного мастерства, кубачинцы превращали свои изделия в настоящие произведения искусства. Сегодня работы кубачинских мастеров можно увидеть в лучших музеях мира.
Что можно увидеть в Кубачинском музее?
- Фрагменты декоративной деревянной облицовки с различным видом орнамента.
- Дверь старой кубачинской мечети XV века с уникальной для Кавказа облицовкой в стиле, известном в Европе как маркетри - разновидность инкрустации путем наклеивания декоративных элементов из дерева разноцветных пород в сочетании со слоновой костью на деревянную основу.
- Фрагмент облицовки альтаря (михраб) мечети, с редкой трехуровневой резьбой.
- Подставка для прялки XVIII с основанием в форме зороастрийского храма.
- Двухклинковый меч-зульфакар, принадлежащий персидскому правителю Надир-шаху, изготовленный кубачинскими мастерами в 1740 году. Его трижды пытались выкрасть из музея, но каждый раз это изделие возвращалось в Кубачи.
Артефакты советских времен, произведенные на Кубачинском художественном комбинате: искусно декорированное холодное оружие, чайные и кофейные сервизы, подстаканники, рюмки, серебряные браслеты, цепи, кольца, серьги, знаменитые кубачинские платки и многое другое.
Чернь, чеканка, филигрань, гравировка, инкрустация слоновой костью, эмаль в сочетании с мерцанием драгоценных металлов и блеском драгоценных камней создают уникальный легко узнаваемый кубачинский стиль. В советские времена, в качестве сувениров, высшему руководящему составу часто дарили кубачинские изделия. Сейчас, по словам посетившего на днях Кубачи главы Дагестана Сергея Меликова, принимаются меры по возобновлению деятельности комбината.
Кузнецы на "дистанционке"
Пока же кубачинские мастера работают на дому. У каждого есть верстак, необходимые оборудование и материалы. В основном между ними организовано разделение труда. Изделие может проходить через несколько рук:
- один мастер занимается его литьем,
- другой - монтировкой,
- третий - гравировкой,
- четвертый – чернением…
Но есть высокопрофессиональные мастера, которые выполняют сами большую часть работы. Практически в каждом доме есть свой музей - стены украшены изделиями, выполненными, в том числе и предыдущими поколениями мастеров.
Приобрести кубачинские изделия можно в интернет-магазинах.
Как осваивают кубачинское искусство?
С целью сохранить и передать потомкам уникальное художественное ремесло, в Кубачи начальные знания о художественной обработке металла, различных ее приемах, законах создания орнамента родители передают детям с первых лет их жизни. Иногда днем рождения считается не тот день, когда человек появляется на свет, а тот, когда он впервые садится в отцом за верстак и проводит резцом свою первую борозду по металлу. Дальнейшее обучение продолжается в школе.
В кубачинской сельской школе на уроках труда с 1967 года введен предмет "Основы кубачинского искусства", программа его разработана с участием лучших умельцев села. С первого класса учащиеся обучаются секретам мастерства своих дедов и прадедов. Постигнув элементы орнамента, они учатся срисовывать его, составлять на бумаге самостоятельные композиции, наносить орнамент на металл, изучают секреты профессии.
За эти годы около 200 учеников школы получили на ВДНХ медали различной степени за свои работы. Многие, закончив обучение, стали профессиональными мастерами. Кто-то остается и работают в селе, кто-то продолжает обучение в профильных вузах для получения более высокой квалификации. Но кем бы человек ни был, где бы ни работал, кубачинское искусство, к которому он приобщился с детства, остается с ним навсегда, накладывает отпечаток на всю его жизнь.
Как добраться до Кубачей и где там остановиться?
В Кубачи можно поехать в любое время года.
- Село расположено в горах, в Дахадаевском районе Дагестана, в 145 км от Махачкалы и в 74 км от Дербента, на высоте около 1800 метров.
- С мая по сентябрь из Дербента организуются экскурсии, стоимость - порядка 3000 рублей.
- В остальное время можно добраться самостоятельно на общественном транспорте - из Махачкалы и Дербента раз в день с утра ходят маршрутки.
- Если ехать на автомобиле, то нужно свернуть с трассы Р217 "Кавказ" Е50 у селения Салик, ехать до Маджалиса, затем до Уркараха, оттуда свернуть на дорогу до Кубачи.
- С территории аула открываются живописные виды на близлежащие горы и долины. В нем немало гостевых домов, где можно остановиться.