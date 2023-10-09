Вестник Кавказа
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Астана частично погрузилась во тьму

Астана частично погрузилась во тьму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правобережная часть Астаны погрузилась во тьму. Причина – авария на ТЭЦ-2.

Короткое замыкание произошло на питающей Астану ТЭЦ-2. Электроснабжение половины города было приостановлено. В частности, пострадали жители правобережной части Астаны, в частности, было приостановлено электроснабжение посольства РФ в Казахстане.

В республиканском Минэнерго уточнили, что объем ограничений составил порядка двух сотен МВт.

В  настоящее время на инфраструктурном объект проводятся восстановительные работы. Планируется, что отключение продлится недолго – около тридцати минут.

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