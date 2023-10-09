Астана частично погрузилась во тьму

Правобережная часть Астаны погрузилась во тьму. Причина – авария на ТЭЦ-2.

Короткое замыкание произошло на питающей Астану ТЭЦ-2. Электроснабжение половины города было приостановлено. В частности, пострадали жители правобережной части Астаны, в частности, было приостановлено электроснабжение посольства РФ в Казахстане.

В республиканском Минэнерго уточнили, что объем ограничений составил порядка двух сотен МВт.

В настоящее время на инфраструктурном объект проводятся восстановительные работы. Планируется, что отключение продлится недолго – около тридцати минут.