Вестник Кавказа
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Власти Израиля будут пускать сто грузовиков с гумпомощью в Газу

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль принял решение пропускать грузовики с гумпомощью в Газу. В состав грузов, в том числе будет входить топливо.

Источники сообщают о том, что власти еврейского государства начнут пускать в палестинский анклав по 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.

«Израиль взял на себя обязательство пропускать в сектор Газа через пограничный пункт с Египтом сто грузовиков с помощью в день»

– газета New York Times

В том числе, в состав помощи будет входить топливо, которое будет направляться на ключевые инфраструктурные объекты. В частности, речь идет о медицинских учреждениях. В то же время ЦАХАЛ будет отслеживать, чтобы топливо не попало к местным радикалам.

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