На юге России заработают турецкие рестораны национальной кухни

Турецкая международная сеть ресторанов Gagawa планирует открыть свои заведения на юге России, в частности в Ростове, Краснодаре и Сочи, их посетители смогут отведать лучшие блюда турецкой национальной кухни.

В скором времени в России откроется сеть турецких ресторанов национальной кухни Gagawa, которые представят россиянам весь спектр лучших турецких национальных блюд, сообщил генеральный директор сети Ленар Кутлин.

"В 2023 и 2024 годах объем инвестиций составит 600 млн рублей, мы намерены открыть 25 ресторанов. На одну точку, с точки зрения инвестиций, приходится порядка 20-25 млн рублей"

- Ленар Кутлин

Российская сеть компании будет насчитывать около 300 таких заведений, откроются они и на юге страны, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи, пишет РИА Новости.

Основу меню турецкой сети ресторанов составляют блюда из курицы и говядины, а фирменный стиль сети Gagawa - быстрое обслуживание клиентов.

Животноводы юга России готовы обеспечить новую сеть мясным сырьем, основным производителей которого для российских ресторанов сети занимаются татарские предприятия. Так, донские сельхозпроизводители уже нарастили производство мяса и птицы.