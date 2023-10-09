Столица Грузии примет праздник книголюбов

В первой декаде ноября в Тбилиси пройдет настоящий праздник для книголюбов - Tbilisi Book Days 2023, на котором будут представлены новинки грузинских издательств.

Во вторые выходные ноября в столице Грузии пройдет крупнейшая в стране книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2023, она состоится в выставочном пространстве Expo Georgia, говорится в сообщении организаторов.

На суд любителей книг и их читателей будут представлены новинки самых известных грузинских издательств, не обойдется и без скидок, которые грузинские книгоиздатели приготовили гостям фестиваля, передает Sputnik Грузия.

Впрочем, только книгами фестиваль не ограничится – в рамках праздника книги пройдет множество образовательных и культурных мероприятий, обещают организаторы.

Времени для этого будет достаточно – фестиваль стартует в пятницу, 10 ноября, и продлится по воскресенье, 12 ноября, включительно. Его посещение будет бесплатным.