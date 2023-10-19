На Иссык-Куле появятся ветряки

Ветряные электростанции будут построены в Киргизии. В том числе энергию ветра планируется получать на Иссык-Куле.
Киргизия планирует возведение ветряных электростанций в Баткенской и Иссык-Кульской областях.
Строительством займется компания "НоваВинд". Эти ветряные электростанции станут первыми в республике.
Мощность каждой из электростанций составит 100 МВт. Каждый из объектов будет включать несколько десятков установок высотой более 50 м, специалисты уже приступили к работам.
Энергохолдинг "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) и "НоваВинд Кыргызстан" заключили соглашение о сотрудничестве, информирует Минэнерго республики.
В течение первых 25 лет всю энергию будет приобретать НЭСК, следует из договора сторон.
Отметим, что также в Киргизии планируется создать солнечные электростанции.
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