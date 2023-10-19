На Иссык-Куле появятся ветряки

Ветряные электростанции будут построены в Киргизии. В том числе энергию ветра планируется получать на Иссык-Куле.

Киргизия планирует возведение ветряных электростанций в Баткенской и Иссык-Кульской областях.

Строительством займется компания "НоваВинд". Эти ветряные электростанции станут первыми в республике.

Мощность каждой из электростанций составит 100 МВт. Каждый из объектов будет включать несколько десятков установок высотой более 50 м, специалисты уже приступили к работам.

Энергохолдинг "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) и "НоваВинд Кыргызстан" заключили соглашение о сотрудничестве, информирует Минэнерго республики.

В течение первых 25 лет всю энергию будет приобретать НЭСК, следует из договора сторон.

Отметим, что также в Киргизии планируется создать солнечные электростанции.