МИД Ирана заявил о попытке втянуть страну в конфликт с Израилем

Тегеран заявил о том, что Иран пытаются втянуть в палестино-израильский конфликт. Ближневосточный кризис, согласно позиции Тегерана, может быть разрешен исключительно с помощью референдума.

Иранские власти заявили о том, что Тегеран наблюдает попытку втянуть ИРИ в ближневосточный конфликт.

«Сегодня многие прикладывают усилия, чтобы втянуть Иран в конфликт на Ближнем Востоке»

– Замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами

Далее дипломат обвинил Израиль в нарушении международного права на фоне обострения ближневосточного конфликта.

Также представитель иранского внешнеполитического ведомства напомнил о том, что предложения известны: определить будущее региона должны все проживающие в нем народы посредствам референдума.