Жителей СКФО предостерегли от провокаций на фоне событий в Палестине

Главы регионов Северного Кавказа обратились к жителям республик с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на провокации на фоне обострения событий на Ближнем Востоке. В обращениях также содержится призывы доверять информации только из проверенных источников.

Региональные лидеры СКФО заявили о том, что на фоне обострения ближневосточного кризиса жителям северокавказских республик необходимо проявлять бдительность, чтобы не стать жертвами провокаций.

По их словам, то, что сейчас происходит вокруг сектора Газа не может никого оставить равнодушным, однако необходимо доверять только информации из официальных источников.

«Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев»

– глава Дагестана Сергей Меликов

Далее он подчеркнул, что особенно важно пресечь все попытки авантюристов расколоть общественное единство в республике.

С аналогичными заявлениями выступили также главы других республик СКФО, неизменно подчеркивая необходимость сохранять региональную стабильность во имя прочной межнациональной и межконфессиональной солидарности.