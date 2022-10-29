Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила турецкий народ с 100-летним юбилеем Турецкой Республики, разместив поздравление на своей официальной странице в одной из соцсетей.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Публикация Мехрибан Алиевой размещена на ее официальной странице в одной из соцсетей.

"Сердечно поздравляю народ Турции с праздником Республики", - гласит подпись к публикации.