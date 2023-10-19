Азербайджан усилит военное сотрудничество с Китаем

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прилетел в Китай, где он примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме и проведет встречи с представителями оборонного выдомства КНР.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, там он примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, а также встретится с военным руководством КНР и посетит несколько компаний оборонно-промышленного комплекса этой страны.

"На предстоящих встречах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес"

- Минобороны Азербайджана

Подробности предстоящих встреч не разглашаются, однако, как полагают эксперты, речь пойдет об укреплении военного сотрудничества двух стран и о поставках новейших видов вооружений, призванных укрепить их обороноспособность.

Напомним, трехдневный 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности стартует в Пекине сегодня, 29октября. В нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, в том числе Великобритании, Ирана, России, Саудовской Аравии и США.

Треть всех делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Пекинскую дискуссионную площадку посетят и представители международных организаций: Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Международного комитета Красного Креста, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Лиги арабских государств.