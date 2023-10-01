Вестник Кавказа
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На мосту в Актобе столкнулись 12 автомобилей

На мосту в Актобе столкнулись 12 автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшим вечером в казахстанском Актобе произошла крупная автомобильная авария – на мосту из-за гололеда столкнулись сразу 12 машин, несмотря на массовость, обошлось без пострадавших.

Минувшим вечером в Актобе на автомобильном путепроводе в районе Сельмаша произошла крупная автоавария - столкнулись 12 машин.

Причиной столь массового ДТП стала наледь, образовавшаяся на дороге из-за непогоды, дождя и похолодания, сообщили в полиции, передает Sputnik Казахстан.

Ситуация нередкая, особенно когда водители не успели "переобуться" и поменять летние шины на зимние, которые значительно усиливают сцепление с дорожным полотном. Удивительно другое - при массовом столкновении машин обошлось без пострадавших, небольшие вмятины получили лишь автомобили участников аварии.

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