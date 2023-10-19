Российские авиаторы переходят на зимнее расписание

С сегодняшнего дня, 29 октября, российские авиакомпании переходят на зимнее расписание – что изменится в полетах в зимнем сезоне авиаперевозок.

Сегодня, в последнее воскресенье октября, российские авиакомпании, как и все авиаперевозчики в мире, переходят на зимнее расписание – в нем появятся новые рейсы, в том числе и за рубеж, а также вырастет частота полетов на круглогодичные курорты.

Аэрофлот

Крупнейший российский авиаперевозчик – группа компаний "Аэрофлот" – по новому расписанию будет летать по 190 направлениям, 104 из которых – это внутренние маршруты. Это на 10% больше, чем годом ранее, а значит, лайнеры компании перевезут на 15% больше пассажиров. Авиарейсы будут выполняться по 114 направлениям, большинство из них будут выполнены на зимние курорты – любимые места отдыха россиян, говорится в сообщении авиакомпании. Остальные маршруты будет обслуживать авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот".

Еще одна компания "Аэрофлота" – лоукостер "Победа" – в новом сезоне будет летать по 95 направлениям, 78 из которых - внутренние маршруты, причем 19 из них – уникальные, около 40% маршрутов зимнего расписания - региональные, которые будут проходить без посадки в Москве.

Чартеры

Крупнейшая чартерная российская авиакомпания Azur Air согласно зимнему расписанию будет выполнять авиарейсы на зарубежные курорты из 18 городов России. В первую очередь это Таиланд - курорты Пхукет и Паттайя, Шри-Ланка – авиарейсы в Коломбо, и Египет - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, всего у компании запланировано до 120 рейсов в неделю.

География полетов

Авиакомпания S7 Airlines будет наращивать полеты по популярным маршрутам: в ее расписании - 130 направлений в 75 городов России и мира.

В планах "ЮТэйр" полеты в 50 городов России и мира, а ее рейсы на всесезонные курорты - в Минеральные Воды и Сочи – стали круглогодичными.

Еще одна авиакомпания, Smartavia, включила в зимнее расписание полеты по 40 направлениям, напрямую соединяющим региональные центры не только с двумя российскими столицами, но и с Сочи, Калининградом, Мурманском, Архангельском и другими городами.