Казахстан скорбит по жертвам аварии на шахте

Казахстан сегодня погрузился в траур по погибшим во время взрыва при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, прогремевшего накануне рано утром.

В Казахстане сегодня траур – страна скорбит по жертвам взрыва в одной из шахт компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. По последним данным, число жертв аварии уже составляет 42 человека, сообщила пресс-служба местного МЧС.

"На шахте имени Костенко обнаружены тела 42 погибших человек, поиски восьми шахтеров продолжаются"

- МЧС Казахстана

В работах задействовано 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на шахте, внутри которой находились 252 человека, прогремел взрыв газометановой смеси. Жертвами этой трагедии стали десятки человек, президент Казахстана объявил 29 октября днем траура по погибшим.