Легковой Opel влетел под грузовик в армянском Спитаке

Минувшей ночью в армянском Спитаке легковой автомобиль Opel врезался в грузовик, стоявший на обочине – его скорость была такова, что спасти двоих пассажиров легковушки медикам не удалось.

Минувшей ночью в армянском городе Спитак, что в Лорийской области, легковой автомобиль Opel с полным экипажем в пять человек врезался в фуру, сообщает МВД Армении.

ДТП произошло возле местной мукомольни – на обочине дороги стоял припаркованный грузовик Renault с прицепом. Очевидно, водитель легковушки его просто не заметил, несся он с такой скоростью, что одного из пассажиров заблокировало после столкновения, передает Sputnik Армения.

Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из машины всех ее пассажиров, а бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу, однако спасти двоих из них медикам не удалось – они скончались во время операций.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские следователи, которые выясняют обстоятельства происшедшего.