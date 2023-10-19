Легковой Opel влетел под грузовик в армянском Спитаке

Минувшей ночью в армянском городе Спитак, что в Лорийской области, легковой автомобиль Opel с полным экипажем в пять человек врезался в фуру, сообщает МВД Армении.
ДТП произошло возле местной мукомольни – на обочине дороги стоял припаркованный грузовик Renault с прицепом. Очевидно, водитель легковушки его просто не заметил, несся он с такой скоростью, что одного из пассажиров заблокировало после столкновения, передает Sputnik Армения.
Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из машины всех ее пассажиров, а бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу, однако спасти двоих из них медикам не удалось – они скончались во время операций.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские следователи, которые выясняют обстоятельства происшедшего.