5 самых знаковых мавзолеев мира, которые можно посетить

Посещение любого мавзолея - маленькое путешествие во времени. Много таких сооружений можно увидеть в Узбекистане и Казахстане, особенно в городах Великого Шелкового пути. Расскажем, какие мавзолеи в мире привлекают наибольшее внимание туристов, где они находятся и как туда попасть.

Погребальные комнаты, история которых насчитывает тысячелетия, всегда впечатляют и заставляют задуматься о том, кем были похороненные здесь люди и почему их вечный покой потребовал строительства таких сложных погребальных комнат.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое мавзолей?

Мавзолей - величественное погребальное сооружение с залом, где помещались останки умершего. В мавзолее также может быть несколько склепов для погребения. От гробницы мавзолей отличается пышностью и монументальностью строения, возведенного над могилой. Мавзолей - это тоже гробница, поскольку этим словом можно назвать многие захоронения - от египетских пирамид до фамильных склепов. Но не каждая гробница - мавзолей. Такие здания обычно представляют архитектурную и культовую ценность.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой мавзолей был первым?

Галикарнасский мавзолей - одно из Семи античных чудес света. Мавзолей был построен в Галикарнасе в середине IV века до н.э., но к концу XV века был разрушен чередой землетрясений. Сейчас его руины можно увидеть в турецком Бодруме. Именно эта гробница дала миру слово “мавзолей”, образованное от имени карийского царя Мавсола.

Какие мавзолеи мира можно посетить?

Тадж-Махал в Индии

Индийский Тадж-Махал - один из самых знаковых мавзолеев мира и один из самых известных. Этот мавзолей-мечеть был построен в городе Агра в XVII веке при Шахе Джахане в честь его умершей жены Мумтаз Махал.

Тадж-Махал - настоящее архитектурное чудо с потрясающим фасадом из белого мрамора, замысловатыми инкрустациями и садами, разбитыми по оси комплекса. В мавзолее, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, покоятся останки Шаха Джахана и его умершей при родах жены. Красота и величие архитектурного объекта заслужили ему прозвище “Жемчужина Индии”, поэтому это одна из главных достопримечательностей Индии.

Даты строительства: 1648-1653;

Стоимость посещения: граждане Индии - 50 рупий, иностранцы - 1100 рупий, граждане стран Южной Азии - 540 рупий, дети до 15 лет с любым гражданством бесплатно;

Часы работы: каждый день, кроме пятницы. Открывается за 30 минут до восхода солнца и закрывается за 30 минут до захода солнца.

Мавзолей Цинь Шихуанди в Китае

В этом знаменитом мавзолее III века до н.э., расположенном в китайском городе Сиань, хранится тело гробницы Цинь Шихуанди - первого императора династии Цинь, которая стала первым централизованным китайским государством. В мавзолее, построенном более двух тысяч лет назад, находится всемирно известная Терракотовая армия - огромная армия терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей в натуральную величину, охраняющих императора в загробной жизни.

Замысловатый дизайн мавзолея и впечатляющие размеры терракотовой армии, расположенных в трех склепах площадью 19 тыс. кв. м., делают его одним из самых значительных археологических открытий в мире и свидетельством мастерства древних китайских ремесленников. Однако сама погребальная комната императора учеными пока не изучена.

Даты строительства: 246-208 годы до н.э.;

Стоимость посещения: 120 юаней;

Часы работы: с 1 марта по 30 ноября: 8:30-17:00, с 1 декабря по 28 февраля: 8:30-16:30.

Мавзолей Ленина в России

Мавзолей представляет собой строгое гранитное сооружение с элементами египетского и классического стиля. И хотя на протяжении десятилетий ведутся разговоры о захоронении Ленина, мавзолей пока остается напоминанием о революционном прошлом России. И сейчас туристы и жители Москвы по-прежнему приходят на Красную площадь, чтобы увидеть необычное строение, где покоится "вождь мирового пролетариата". Однако для посещения этого места придется встать пораньше и отстоять в очереди не меньше часа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дата строительства: 1924-1930;

Стоимость посещения: бесплатно;

Часы работы: с 10:00 до 13:00 кроме понедельника и пятницы.

Мавзолей трех лидеров в Бангладеш

В этом мавзолее, расположенном в Дакке, захоронены тела трех бенгальских лидеров Пакистанского движения, внесших вклад в независимость Восточного Пакистана, ставшим впоследствии государством Бангладеш: Абула Касема Фазлул Хака, Хусейна Шахида Сухраварди и Хаваджи Назимуддина.

В этом богато украшенном сооружении находятся могилы трех выдающихся южноазиатских политических деятелей, умерших в разное время. Это место, построенное в начале 1960-х годов, символизирует борьбу нации за независимость и демократические идеалы. Впечатляет архитектурный дизайн мавзолея, особенно его величественный купол, интерпретирующий исламские арки.

Дата строительства: 1963 г;

Стоимость посещения: бесплатно;

Часы работы: с 9:00 до 16:00 ежедневно.

Мавзолей Антиоха I в Турции

Этот мавзолей, расположенный на горе Немрут-Даг, включает массивный курган и целый комплекс, посвященный царю Антиоху I Коммагенскому. Эта гробница находится довольно далеко от цивилизации. Древний мавзолей, известный колоссальными статуями, находится расположен высоко в Таврских горах.

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был построен по велению царя Антиоха I в качестве его будущей усыпальницы, чтобы увековечить его наследие. Кроме массивных каменных статуй здесь есть гробница и древняя обсерватория.

Даты строительства: I век до н.э.;

Стоимость посещения: взрослые - 240 лир, дети до 12 лет бесплатно;

Часы работы: археологическая площадка работает по погодным условиям, обычно с апреля по ноябрь, с 4:00 утра до 17:00 ежедневно.