5 самых знаковых мавзолеев мира, которые можно посетить

Погребальные комнаты, история которых насчитывает тысячелетия, всегда впечатляют и заставляют задуматься о том, кем были похороненные здесь люди и почему их вечный покой потребовал строительства таких сложных погребальных комнат.
Что такое мавзолей?
Мавзолей - величественное погребальное сооружение с залом, где помещались останки умершего. В мавзолее также может быть несколько склепов для погребения. От гробницы мавзолей отличается пышностью и монументальностью строения, возведенного над могилой. Мавзолей - это тоже гробница, поскольку этим словом можно назвать многие захоронения - от египетских пирамид до фамильных склепов. Но не каждая гробница - мавзолей. Такие здания обычно представляют архитектурную и культовую ценность.
Какой мавзолей был первым?
Галикарнасский мавзолей - одно из Семи античных чудес света. Мавзолей был построен в Галикарнасе в середине IV века до н.э., но к концу XV века был разрушен чередой землетрясений. Сейчас его руины можно увидеть в турецком Бодруме. Именно эта гробница дала миру слово “мавзолей”, образованное от имени карийского царя Мавсола.
Какие мавзолеи мира можно посетить?
Тадж-Махал в Индии
Индийский Тадж-Махал - один из самых знаковых мавзолеев мира и один из самых известных. Этот мавзолей-мечеть был построен в городе Агра в XVII веке при Шахе Джахане в честь его умершей жены Мумтаз Махал.
Тадж-Махал - настоящее архитектурное чудо с потрясающим фасадом из белого мрамора, замысловатыми инкрустациями и садами, разбитыми по оси комплекса. В мавзолее, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, покоятся останки Шаха Джахана и его умершей при родах жены. Красота и величие архитектурного объекта заслужили ему прозвище “Жемчужина Индии”, поэтому это одна из главных достопримечательностей Индии.
- Даты строительства: 1648-1653;
- Стоимость посещения: граждане Индии - 50 рупий, иностранцы - 1100 рупий, граждане стран Южной Азии - 540 рупий, дети до 15 лет с любым гражданством бесплатно;
- Часы работы: каждый день, кроме пятницы. Открывается за 30 минут до восхода солнца и закрывается за 30 минут до захода солнца.
Мавзолей Цинь Шихуанди в Китае
В этом знаменитом мавзолее III века до н.э., расположенном в китайском городе Сиань, хранится тело гробницы Цинь Шихуанди - первого императора династии Цинь, которая стала первым централизованным китайским государством. В мавзолее, построенном более двух тысяч лет назад, находится всемирно известная Терракотовая армия - огромная армия терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей в натуральную величину, охраняющих императора в загробной жизни.
Замысловатый дизайн мавзолея и впечатляющие размеры терракотовой армии, расположенных в трех склепах площадью 19 тыс. кв. м., делают его одним из самых значительных археологических открытий в мире и свидетельством мастерства древних китайских ремесленников. Однако сама погребальная комната императора учеными пока не изучена.
- Даты строительства: 246-208 годы до н.э.;
- Стоимость посещения: 120 юаней;
- Часы работы: с 1 марта по 30 ноября: 8:30-17:00, с 1 декабря по 28 февраля: 8:30-16:30.
Мавзолей Ленина в России
Мавзолей представляет собой строгое гранитное сооружение с элементами египетского и классического стиля. И хотя на протяжении десятилетий ведутся разговоры о захоронении Ленина, мавзолей пока остается напоминанием о революционном прошлом России. И сейчас туристы и жители Москвы по-прежнему приходят на Красную площадь, чтобы увидеть необычное строение, где покоится "вождь мирового пролетариата". Однако для посещения этого места придется встать пораньше и отстоять в очереди не меньше часа.
- Дата строительства: 1924-1930;
- Стоимость посещения: бесплатно;
- Часы работы: с 10:00 до 13:00 кроме понедельника и пятницы.
Мавзолей трех лидеров в Бангладеш
В этом мавзолее, расположенном в Дакке, захоронены тела трех бенгальских лидеров Пакистанского движения, внесших вклад в независимость Восточного Пакистана, ставшим впоследствии государством Бангладеш: Абула Касема Фазлул Хака, Хусейна Шахида Сухраварди и Хаваджи Назимуддина.
В этом богато украшенном сооружении находятся могилы трех выдающихся южноазиатских политических деятелей, умерших в разное время. Это место, построенное в начале 1960-х годов, символизирует борьбу нации за независимость и демократические идеалы. Впечатляет архитектурный дизайн мавзолея, особенно его величественный купол, интерпретирующий исламские арки.
- Дата строительства: 1963 г;
- Стоимость посещения: бесплатно;
- Часы работы: с 9:00 до 16:00 ежедневно.
Мавзолей Антиоха I в Турции
Этот мавзолей, расположенный на горе Немрут-Даг, включает массивный курган и целый комплекс, посвященный царю Антиоху I Коммагенскому. Эта гробница находится довольно далеко от цивилизации. Древний мавзолей, известный колоссальными статуями, находится расположен высоко в Таврских горах.
Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был построен по велению царя Антиоха I в качестве его будущей усыпальницы, чтобы увековечить его наследие. Кроме массивных каменных статуй здесь есть гробница и древняя обсерватория.
- Даты строительства: I век до н.э.;
- Стоимость посещения: взрослые - 240 лир, дети до 12 лет бесплатно;
- Часы работы: археологическая площадка работает по погодным условиям, обычно с апреля по ноябрь, с 4:00 утра до 17:00 ежедневно.