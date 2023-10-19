Нетаньяху заявил о втором этапе войны с ХАМАС

Глава израильского правительства обратился к нации с заявлением о том, что Армия обороны страны находится на территории палестинского анклава с одной целью – уничтожить палестинских радикалов ХАМАС. Также военные должны освободить заложников, которых удерживают члены движения.
«Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников»
– Биньямин Нетаньяху.
Также он ответил на обвинения оппозиции в том, что пытался «усилить ХАМАС».
«Я руководил кампаниями, которые значительно ослабили ХАМАС. В том числе были ликвидированы высшие должностные лица движения. Однако этого было недостаточно»
– Биньямин Нетаньяху
Отвечая на вопрос журналистов о том, чувствует ли он ответственность за случившееся 7 октября и будет ли создана национальная неправительственная комиссия по расследованию, Нетаньяху заявил, что после войны «каждому придется отвечать»