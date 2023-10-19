Нетаньяху заявил о втором этапе войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля заявил о том, что главная цель Армия обороны страны в Газе – уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Также он заявил, что после войны готов нести ответственность за случившееся 7 октября, когда палестинские радикалы атаковали еврейское государство.

Глава израильского правительства обратился к нации с заявлением о том, что Армия обороны страны находится на территории палестинского анклава с одной целью – уничтожить палестинских радикалов ХАМАС. Также военные должны освободить заложников, которых удерживают члены движения.

«Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников»

– Биньямин Нетаньяху.

Также он ответил на обвинения оппозиции в том, что пытался «усилить ХАМАС».

«Я руководил кампаниями, которые значительно ослабили ХАМАС. В том числе были ликвидированы высшие должностные лица движения. Однако этого было недостаточно»

– Биньямин Нетаньяху

Отвечая на вопрос журналистов о том, чувствует ли он ответственность за случившееся 7 октября и будет ли создана национальная неправительственная комиссия по расследованию, Нетаньяху заявил, что после войны «каждому придется отвечать»