Почему женщины живут дольше мужчин — секрет в деталях

Медина Назарова

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США женщины живут в среднем 79,3 года, а мужчины — 73,5 года. Многие думают, что женщины живут дольше мужчин, поскольку мужчины традиционно выполняют более опасную и тяжелую работу. Но дело не только в этом.

Всё дело в гормонах?

Важную роль играет эстроген. Кардиолог Роберт Сигал объясняет:

Эстроген поддерживает здоровье кровеносных сосудов, вызывая дилатацию (расширение кровеносных сосудов) и улучшая функцию эндотелиальных клеток. Это может улучшить кровоток и снизить риск атеросклероза, который является основной причиной болезней сердца.

Репродуктивный гормон также помогает улучшить профиль холестерина за счет снижения уровня холестерина ЛПНП (плохого) и повышения уровня холестерина ЛПВП (хорошего). Эстроген также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, снижая риск сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности и других болезней сердца, которые чаще всего становятся причиной смерти.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поведение повышенного риска

Мужчины склонны вести себя более рискованно, чем женщины, добавляет доктор Рохит Вупулури, ссылаясь, среди прочего, на курение, употребление алкоголя, употребление наркотиков и неправильный выбор диеты. Такое поведение повышает риск возникновения хронических заболеваний, таких как гипертония, гиперлипидемия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, цирроз печени и ожирение. Все эти хронические заболевания увеличивают заболеваемость и могут привести к увеличению смертности.

Кроме того, мужчины, как правило, выполняют более опасную работу, чем женщины, более склонны к неосторожному вождению и большему риску в спорте, что приводит к травмам, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщины выбирают более здоровую пищу

Правильная диета, состоящая из питательных продуктов, способствует долголетию, и исследования показывают, что женщины выбирают ее чаще, чем мужчины. Диетолог Бьянка Гарсия говорит:

Диета и физические упражнения играют важную роль в долголетии человека. Правильный выбор продуктов питания поддерживает баланс тела, а движение укрепляет мышцы и кости.

Доктор Сигал отмечает взаимосвязь поведения современного человека с качеством его здоровья и общего самочувствия:

Изменения в привычках человека в еде и физических упражнениях могут помочь как мужчинам, так и женщинам жить дольше и лучше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчины подавляют эмоции

Клинический психолог Эбигейл Лев считает, что подавленные эмоции связаны с сокращением продолжительности жизни:

Общество учит мужчин подавлять и скрывать свои эмоции. А женщины имеют больше социальных контактов и более тесные дружеские отношения, на которые они могут опереться. У женщин более обширные социальные сети и более прочные социальные связи, что положительно влияет на психическое здоровье. Эта система поддержки означает, что женщины обладают лучшими механизмами преодоления стресса.

Подавление эмоций может повысить уровень стресса и уровень кортизола, повлиять на сон и личные отношения. Это приводит к тревожно-депрессивным расстройствам.

Существует также связь с повышенным кровяным давлением, сердечно-сосудистыми рисками и ослаблением иммунной системы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщины чаще хотят по врачам

Мужчины чаще, чем женщины, игнорируют проблему и не обращаются за медицинской помощью.

Мужчины обычно игнорируют эпизоды боли в груди или одышку как незначительный симптом, который со временем пройдет, вместо того, чтобы своевременно обращаться за медицинской помощью. Они продолжают работать до тех пор, пока не оказываются в крайне тяжелом положении, что приводит к ухудшению медицинских результатов.

- доктор Вупулури.

Все описанные детали на первый взгляд могут показаться второстепенными, но в комплексе они играют важную роль для продления полноценной жизни.