Почему женщины живут дольше мужчин — секрет в деталях

Всё дело в гормонах?
Важную роль играет эстроген. Кардиолог Роберт Сигал объясняет:
Эстроген поддерживает здоровье кровеносных сосудов, вызывая дилатацию (расширение кровеносных сосудов) и улучшая функцию эндотелиальных клеток. Это может улучшить кровоток и снизить риск атеросклероза, который является основной причиной болезней сердца.
Репродуктивный гормон также помогает улучшить профиль холестерина за счет снижения уровня холестерина ЛПНП (плохого) и повышения уровня холестерина ЛПВП (хорошего). Эстроген также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, снижая риск сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности и других болезней сердца, которые чаще всего становятся причиной смерти.
Поведение повышенного риска
Мужчины склонны вести себя более рискованно, чем женщины, добавляет доктор Рохит Вупулури, ссылаясь, среди прочего, на курение, употребление алкоголя, употребление наркотиков и неправильный выбор диеты. Такое поведение повышает риск возникновения хронических заболеваний, таких как гипертония, гиперлипидемия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, цирроз печени и ожирение. Все эти хронические заболевания увеличивают заболеваемость и могут привести к увеличению смертности.
Кроме того, мужчины, как правило, выполняют более опасную работу, чем женщины, более склонны к неосторожному вождению и большему риску в спорте, что приводит к травмам, которые могут повлиять на продолжительность жизни.
Женщины выбирают более здоровую пищу
Правильная диета, состоящая из питательных продуктов, способствует долголетию, и исследования показывают, что женщины выбирают ее чаще, чем мужчины. Диетолог Бьянка Гарсия говорит:
Диета и физические упражнения играют важную роль в долголетии человека. Правильный выбор продуктов питания поддерживает баланс тела, а движение укрепляет мышцы и кости.
Доктор Сигал отмечает взаимосвязь поведения современного человека с качеством его здоровья и общего самочувствия:
Изменения в привычках человека в еде и физических упражнениях могут помочь как мужчинам, так и женщинам жить дольше и лучше.
Мужчины подавляют эмоции
Клинический психолог Эбигейл Лев считает, что подавленные эмоции связаны с сокращением продолжительности жизни:
Общество учит мужчин подавлять и скрывать свои эмоции. А женщины имеют больше социальных контактов и более тесные дружеские отношения, на которые они могут опереться. У женщин более обширные социальные сети и более прочные социальные связи, что положительно влияет на психическое здоровье. Эта система поддержки означает, что женщины обладают лучшими механизмами преодоления стресса.
Подавление эмоций может повысить уровень стресса и уровень кортизола, повлиять на сон и личные отношения. Это приводит к тревожно-депрессивным расстройствам.
Существует также связь с повышенным кровяным давлением, сердечно-сосудистыми рисками и ослаблением иммунной системы.
Женщины чаще хотят по врачам
Мужчины чаще, чем женщины, игнорируют проблему и не обращаются за медицинской помощью.
Мужчины обычно игнорируют эпизоды боли в груди или одышку как незначительный симптом, который со временем пройдет, вместо того, чтобы своевременно обращаться за медицинской помощью. Они продолжают работать до тех пор, пока не оказываются в крайне тяжелом положении, что приводит к ухудшению медицинских результатов.
- доктор Вупулури.
Все описанные детали на первый взгляд могут показаться второстепенными, но в комплексе они играют важную роль для продления полноценной жизни.