"Бештау" станет основой радиоэлектронного кластера юга России

В скором времени Краснодарский край и Ростовская область создадут радиоэлектронный кластер юга России, основой которого станет ставропольская компания "Бештау электроникс", производящая компьютеры.

На юге России в скором времени заработает кластер радиоэлектронной продукции, который будет сосредоточен вокруг мощностей ставропольской компании "Бештау электроникс", сообщил сегодня на Международной конференции InRussia, проходящей в Минводах, глава Минпрома Ставрополья Иван Ковалев.

Кластер создадут Краснодарский край и Ростовская область, документы на его создание будут отправлены в Минпром России до конца текущего года, передает "Интерфакс".

Сейчас идет оценка эффективности инвестиций, которые предполагается вложить в этот проект.

Напомним, у группы компаний "Бештау", базирующейся в ставропольских Ессентуках, уже есть богатый опыт в производстве мониторов, моноблоков, компьютерных мышей и клавиатур, которые призваны заменить импортные поставки. Предприятие обладает полным замкнутым циклом производства и уже производит ноутбуки отечественной сборки и платы для ПК и периферийных устройств.