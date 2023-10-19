"Бештау" станет основой радиоэлектронного кластера юга России

На юге России в скором времени заработает кластер радиоэлектронной продукции, который будет сосредоточен вокруг мощностей ставропольской компании "Бештау электроникс", сообщил сегодня на Международной конференции InRussia, проходящей в Минводах, глава Минпрома Ставрополья Иван Ковалев.
Кластер создадут Краснодарский край и Ростовская область, документы на его создание будут отправлены в Минпром России до конца текущего года, передает "Интерфакс".
Сейчас идет оценка эффективности инвестиций, которые предполагается вложить в этот проект.
Напомним, у группы компаний "Бештау", базирующейся в ставропольских Ессентуках, уже есть богатый опыт в производстве мониторов, моноблоков, компьютерных мышей и клавиатур, которые призваны заменить импортные поставки. Предприятие обладает полным замкнутым циклом производства и уже производит ноутбуки отечественной сборки и платы для ПК и периферийных устройств.