Технический мост к «Электроцинку» во Владикавказе откроется для пешеходов

Владикавказский «Электроцинк» постепенно обретает черты технологического парка. В частности, в ближайшее время технический мост к заводу станет пешеходным.

Власти Владикавказа решили отремонтироваться технический мост завода «Электроцинк» и сделать его пешеходным. Руководство города полагает, что после работ по реконструкции моста, он станет местной достопримечательностью.

«После обследования объекта выявлена эрозия плит перекрытия пешеходного моста. Было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ. После их окончания этот мост станет еще одним местом притяжения для наших горожан и гостей столицы республики»

– замглавы управления благоустройства администрации Владикавказа Давид Короев

Специалисты после осмотра моста установили, что несущим опорам моста ремонт не нужен. Однако необходимо поработать с плитами перекрытия конструкции.

Напомним, что на месте неработающего завода планируется открыть промышленный парк. Также в цехах «Электроцинка» разместятся новые виды производств.