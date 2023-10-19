Махачкала продолжает меняться

В Махачкале продолжаются работы по улучшению городских улиц. Мероприятия коснулись микрорайона Научный городок. На улице положили асфальт.
Махачкалинский градоначальник Юсуп Умавов сообщил о продолжении деятельности, связанной с изменением облика столица Дагестана. Мероприятия коснулись улицы Мехельтинская в микрорайоне «Научный городок».
Работы велись на участке протяженностью 620 м. В ходе мероприятий работники организовали все подготовительные работы, уложили асфальт, после чего была нанесена дорожная разметка.
Окончательно работы закончатся в ближайшее время.
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