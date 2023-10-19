Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Утро воскресенья будет снежным для Москвы

Утро воскресенья будет снежным для Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве будет снежно и скользко. Жителям и гостям столицы рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.

Синоптики прогнозируют, что вечером в субботу в столичном регионе пройдет снег с дождем. Осадки продолжатся до воскресного утра.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы 28 октября до 09:00 29 октября по городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица»

– главк МЧС РФ

В этой связи спасатели просят водителей и пешеходов быть внимательными, так как на дорогах может образоваться наледь.

Водителям рекомендуется не выполнять рискованных маневров, а также не превышать допустимую скорость движения.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
925 просмотров
Поделиться:
Москва встретит пятницу дождем
Читайте также

Москва встретит пятницу дождем

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы