Утро воскресенья будет снежным для Москвы

В Москве будет снежно и скользко. Жителям и гостям столицы рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.

Синоптики прогнозируют, что вечером в субботу в столичном регионе пройдет снег с дождем. Осадки продолжатся до воскресного утра.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы 28 октября до 09:00 29 октября по городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица»

– главк МЧС РФ

В этой связи спасатели просят водителей и пешеходов быть внимательными, так как на дорогах может образоваться наледь.

Водителям рекомендуется не выполнять рискованных маневров, а также не превышать допустимую скорость движения.