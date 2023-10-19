Гражданам Грузии с диппаспортами стала доступна одна страна

Доминика объявила безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими паспортами. Соглашение было подписано в Нью-Йорке с целью углубления связей двух стран.

Доминика открыла въезд без виз для граждан Грузии, которые обладают дипломатическими паспортами, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Соглашение между государствами было заключено в Нью-Йорке. Оно вступит в силу через месяц, сторонам осталось завершить внутренние процедуры.

В МИД выразили надежду, что новое соглашение улучшит связи государств в различных сферах.