В РФС допускают исключение из состава ФИФА

РФС не исключает, что может быть исключен из ФИФА. В организации также рассказали, что в УЕФА не заинтересованы в том, чтобы РФС стал частью Азиатской конфедерации.

Генсек РФС заявил, что существует вероятность, при которой организация может быть исключена из состава ФИФА.

"Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА"

– Максим Митрофанов

В интервью "РБ Спорт" он также подчеркнул, что РФС должен быть готов к тому, что такой сценарий развития событий воплотится в жизнь.

"Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет"

– генсек организации

Помимо этого, он рассказал, что в УЕФА не хотят перехода России в Азиатскую конфедерацию.

"Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны" – генсек РФС