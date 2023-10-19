День траура объявлен в Казахстане в связи с аварией на шахте

Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура по погибшим на шахте в Карагандинской области. Утром там произошел взрыв, жертвами которого стали десятки человек.

В Казахстане 29 октября объявлен днем траура по погибшим при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Караганду, где встретился с родными и близкими погибших и выразил им соболезнования. Там он и объявил 29 октября днем траура.

Президент пообещал выяснить все обстоятельства аварии и оказать необходимую помощь семьям пострадавших и погибших граждан.

Напомним, авария на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла сегодня утром. Жертвами стали десятки человек.