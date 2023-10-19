Кто и чем помогает Палестине?

Палестина получает международную финансовую помощь с 1948 года. Тогда эта помощь предназначалась для решения проблем вынужденных переселенцев времен Первого арабо-израильского конфликта. С середины 1990-х годов Палестина получает финансирование от международных доноров, в том числе в рамках решения вопроса создания Палестинского государства.
В чем заключается помощь?
В 1948 году в результате накбы (в переводе с арабского - ”катастрофа”) по итогам Первого арабо-израильского противостояния более 700 тыс. палестинских арабов стали вынужденными переселенцами. В 1949 году было создано Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам - UNRWA или БАПОР. С тех пор на протяжении 74 лет БАПОР занимается предоставлением помощи беженцам-палестинцам и перемещенным лицам на территории:
- Западного берега реки Иордан
- Сектора Газа
- Иордании
- Ливана
- Сирии.
БАПОР помогает палестинцам:
- лечиться
- учиться
- трудоустраиваться
- получать срочные кредиты
Финансируется деятельность БАПОР в основном посредством добровольных пожертвований от членов ООН.
Финансирование государственности
После подписания Израилем и Палестиной в 1993 году соглашения в Осло, гарантировавшего определенную степень независимости Палестины, в Вашингтоне прошла конференция для международного донорского сообщества с целью мобилизовать поддержку новому государственному образованию - Палестинской автономии для достижения целей:
- поддержки мирного процесса между Израилем и Палестинской автономией.
- создания новой стабильной ближневосточной системы и последующего включения многообещающего нового рынка в глобальную экономику.
- устранения и сдерживания региональной напряженности и насилия, продвижения свободных рынков, демократических институтов и защиты прав человека.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1994 по 2020 годы финансовая помощь палестинцам составила более $40 млрд. Большая часть помощи - 35% была предоставлена Палестинской автономии, оставшиеся средства - различным образованиям и экономическим секторам на палестинских территориях.
Кто финансирует Палестину?
По данным отчета ОЭСР, у Палестины 10 основных доноров:
- ЕС - 18,9%
- США - 14,2%
- Саудовская Аравия - 9,9%
- Германия - 5,8%
- ОАЭ - 5,2%
- Норвегия - 4,8%
- Великобритания - 4,3%
8. Всемирный банк - 3,2%
9. Япония - 2,9%
10. Франция - 2,7%
На неарабских доноров приходится 77% помощи, которая оказывается Палестине.
Американская помощь Палестине
США - второй по величине донор Палестины после ЕС. В 2018 году администрация президента Дональда Трампа объявила о сокращении помощи Палестине на более чем $200 млн. Однако уже в 2021 году помощь была восстановлена и даже увеличена до почти $250 млн. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американская помощь палестинскому народу служит интересам и ценностям США, а также обеспечивает тех, кто нуждается, укрепляет экономическое развитие и поддерживает израильско-палестинское понимание.
18 октября 2023 года на фоне продолжающегося израильско-палестинского конфликта США объявили о предоставлении $100 млн в виде гуманитарной помощи палестинцам в Секторе Газа и на Западном берегу.
Российская помощь Палестине
С 2006 года Россия оказывает Палестине не только гуманитарную, но и финансовую помощь. По некоторым данным, с 2006 по 2015 год Россия предоставила Палестине около $45 млн. С 2014 года Россия ежегодно выделяет до $3 млн на продовольственные нужды палестинцев.
Арабские доноры Палестины и Турция
С 1994 по 2020 год основными донорами палестинцев стали арабские страны:
- Саудовская Аравия - $4 млрд
- ОАЭ - $758 млн
- Алжир - $908 млн
- Катар - $766 млн
- Кувейт - $758 млн.
Однако в 2020 году на фоне пандемии Covid-19 помощь со стороны арабских стран сократилась более чем на 80%.
- В 2022 году Саудовская Аравия предоставила палестинским беженцам $27 млн через UNRWA
- ОАЭ в 2021-2022 годах - $20 млн
- Катар в 2021-2022 годах - $1,5 млн.
Согласно данным турецкого министерства иностранных дел, с 1995 года Анкара предоставила Палестине более $ 300 млн.
Европейское финансирование Палестины
На сегодняшний день основной источник финансирования Палестины - Европейский Союз. В 2007-2018 годах доля европейской финансовой помощи Палестине увеличилась с 20 до 60% и составила $2 млрд.
С 2021 года Еврокомиссия выделила почти $730 млн на различные гуманитарные проекты, а также непосредственно Палестинской администрации.