Кто и чем помогает Палестине?

На фоне продолжающегося израильско-палестинского конфликта Евросоюз объявил о пересмотре любой помощи, предоставляемой Палестине, кроме гуманитарной. Сколько денег получает Палестина, куда они идут и кто помогает стране - рассказываем в этом материале.

Палестина получает международную финансовую помощь с 1948 года. Тогда эта помощь предназначалась для решения проблем вынужденных переселенцев времен Первого арабо-израильского конфликта. С середины 1990-х годов Палестина получает финансирование от международных доноров, в том числе в рамках решения вопроса создания Палестинского государства.

В чем заключается помощь?

В 1948 году в результате накбы (в переводе с арабского - ”катастрофа”) по итогам Первого арабо-израильского противостояния более 700 тыс. палестинских арабов стали вынужденными переселенцами. В 1949 году было создано Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам - UNRWA или БАПОР. С тех пор на протяжении 74 лет БАПОР занимается предоставлением помощи беженцам-палестинцам и перемещенным лицам на территории:

Западного берега реки Иордан

Сектора Газа

Иордании

Ливана

Сирии.

БАПОР помогает палестинцам:

лечиться

учиться

трудоустраиваться

получать срочные кредиты

Финансируется деятельность БАПОР в основном посредством добровольных пожертвований от членов ООН.

Динара Хаирова

Финансирование государственности

После подписания Израилем и Палестиной в 1993 году соглашения в Осло, гарантировавшего определенную степень независимости Палестины, в Вашингтоне прошла конференция для международного донорского сообщества с целью мобилизовать поддержку новому государственному образованию - Палестинской автономии для достижения целей:

поддержки мирного процесса между Израилем и Палестинской автономией. создания новой стабильной ближневосточной системы и последующего включения многообещающего нового рынка в глобальную экономику. устранения и сдерживания региональной напряженности и насилия, продвижения свободных рынков, демократических институтов и защиты прав человека.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1994 по 2020 годы финансовая помощь палестинцам составила более $40 млрд. Большая часть помощи - 35% была предоставлена Палестинской автономии, оставшиеся средства - различным образованиям и экономическим секторам на палестинских территориях.

Кто финансирует Палестину?

По данным отчета ОЭСР, у Палестины 10 основных доноров:

ЕС - 18,9% США - 14,2% Саудовская Аравия - 9,9% Германия - 5,8% ОАЭ - 5,2% Норвегия - 4,8% Великобритания - 4,3%

8. Всемирный банк - 3,2%

9. Япония - 2,9%

10. Франция - 2,7%

На неарабских доноров приходится 77% помощи, которая оказывается Палестине.

Американская помощь Палестине

США - второй по величине донор Палестины после ЕС. В 2018 году администрация президента Дональда Трампа объявила о сокращении помощи Палестине на более чем $200 млн. Однако уже в 2021 году помощь была восстановлена и даже увеличена до почти $250 млн. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американская помощь палестинскому народу служит интересам и ценностям США, а также обеспечивает тех, кто нуждается, укрепляет экономическое развитие и поддерживает израильско-палестинское понимание.

18 октября 2023 года на фоне продолжающегося израильско-палестинского конфликта США объявили о предоставлении $100 млн в виде гуманитарной помощи палестинцам в Секторе Газа и на Западном берегу.

Российская помощь Палестине

С 2006 года Россия оказывает Палестине не только гуманитарную, но и финансовую помощь. По некоторым данным, с 2006 по 2015 год Россия предоставила Палестине около $45 млн. С 2014 года Россия ежегодно выделяет до $3 млн на продовольственные нужды палестинцев.

Арабские доноры Палестины и Турция

С 1994 по 2020 год основными донорами палестинцев стали арабские страны:

Саудовская Аравия - $4 млрд ОАЭ - $758 млн Алжир - $908 млн Катар - $766 млн Кувейт - $758 млн.

Однако в 2020 году на фоне пандемии Covid-19 помощь со стороны арабских стран сократилась более чем на 80%.

В 2022 году Саудовская Аравия предоставила палестинским беженцам $27 млн через UNRWA

ОАЭ в 2021-2022 годах - $20 млн

Катар в 2021-2022 годах - $1,5 млн.

Согласно данным турецкого министерства иностранных дел, с 1995 года Анкара предоставила Палестине более $ 300 млн.

Европейское финансирование Палестины

На сегодняшний день основной источник финансирования Палестины - Европейский Союз. В 2007-2018 годах доля европейской финансовой помощи Палестине увеличилась с 20 до 60% и составила $2 млрд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 2021 года Еврокомиссия выделила почти $730 млн на различные гуманитарные проекты, а также непосредственно Палестинской администрации.