Армения соберет первый урожай спаржи в 2024 году

Весной будущего года в Армении планируют собрать первый серьезный урожай спаржи. В будущем продукция может пойти на экспорт, в том числе в Россию.

Первый крупный урожай спаржи ожидается через полгода в Армении, рассказал основатель питомника Smart Farm Project Арташес Карапетян.

Как объяснил бизнесмен, урожай спаржа дает лишь спустя три года, так что значительные посевы 2020 года дадут урожай в начале 2024 года. Если урожай будет хорошим, то площади посевов увеличатся, спаржа станет более массовым продуктом и сможет поставляться в другие страны - в Россию, Европу, на Ближний Восток.

Пока же армянская спаржа не рассматривается зарубежными покупателями всерьез, так как производимые объемы слишком малы, рассказал фермер в беседе со Sputnik Армения.