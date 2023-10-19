Вестник Кавказа
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Армения соберет первый урожай спаржи в 2024 году

Спаржа и цветная капуста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весной будущего года в Армении планируют собрать первый серьезный урожай спаржи. В будущем продукция может пойти на экспорт, в том числе в Россию.

Первый крупный урожай спаржи ожидается через полгода в Армении, рассказал основатель питомника Smart Farm Project Арташес Карапетян.

Как объяснил бизнесмен, урожай спаржа дает лишь спустя три года, так что значительные посевы 2020 года дадут урожай в начале 2024 года. Если урожай будет хорошим, то площади посевов увеличатся, спаржа станет более массовым продуктом и сможет поставляться в другие страны - в Россию, Европу, на Ближний Восток.

Пока же армянская спаржа не рассматривается зарубежными покупателями всерьез, так как производимые объемы слишком малы, рассказал фермер в беседе со Sputnik Армения.

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