"Яндекс" перечислил причины роста цен на такси

Недавний рост цен на такси в российской столице связан с отсутствием достаточного количества водителей, сообщает "Яндекс". Несколько недель назад услуги такси класса "эконом" подорожали почти на 20%.

В компании "Яндекс" рассказали, по какой причине выросли цены на услуги такси. Там отметили, что подорожание прежде всего связано с дефицитом водителей и машин эконом-класса.

"В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса"

– "Яндекс"

Рост цен

Компания "Яндекс" подняла цены на такси в Москве в октябре. Проезд на машине эконом-класса для жителей и гостей города теперь обойдется на 19% дороже, а на автомобиле комфорт-класса – на 10%.

По данным "Яндекса", за первые девять месяцев текущего года число новых водителей сервиса в России снизилось на 15%.