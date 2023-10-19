В следующем году в Дагестане заработает Духовный центр пророка Исы

Муфтият Дагестана форсированными темпами строит Духовный центр пророка Исы, центром которого станет масштабная мечеть пророка Мухаммеда - она сможет принять одновременно до 20 тысяч верующих.

В Дагестане между Махачкалой и Каспийском строится Духовный центр пророка Исы (Иисуса Христа), центром которой станет одна из крупнейших в Европе мечеть имени пророка Мухаммеда, сообщила советник муфтия региона Айна Гамзатова.

"Строительство… идет хорошими темпами. Если говорить о сроках, когда мы сможем открытие мечети осуществить, давайте скажем в следующем году"

- Айна Гамзатова

В мечети уже идут установка крыши и окон, а также облицовка фасада здания – строителям осталось закрыть купола, а само здание уже приобретает очертания мечети, - отметила Гамзатова.

Духовный центр займет площадь более 30 гектаров, он строится с 2015 года по инициативе муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева.