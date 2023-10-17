В Северной Осетии стартовало строительство малой ГЭС

В Алагирском районе Северной Осетии сегодня началось строительство малой ГЭС на реке Фиагдон – ожидается, что она заработает во II квартале 2025 года.

В горном Алагирском районе Северной Осетии сегодня стартовало строительство малой ГЭС "Барс" – в ее основание был заложен первый куб бетона, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В торжественной церемонии принял участие глава РСО - Алания Сергей Меняйло. Малую ГЭС планируют возвести на реке Фиагдон в с. Харисджин Алагирского района. Проект реализуется компанией "Экоэнерджи групп"

- пресс-служба

Новый объект даст району экологически чистую электроэнергию, повысит качество и надежность энергоснабжения, а также снизит сетевые потери, - отметил на церемонии глава региона Сергей Меняйло.

В работе ГЭС будут использоваться современные ковшовые гидроагрегаты, уже подписаны контракты на их поставку. Отличительной особенностью новой электростанции станет то, что ее построят по природосберегающим технологиям без создания водохранилищ, на естественном русле реки, передает ТАСС.

Планируется, что после завершения строительства ГЭС "Барс" будет производить около 30 млн кВт/ч электроэнергии в год.