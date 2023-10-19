Больницу за миллиард построят в Чечне

Федеральный бюджет даст Чечне более миллиарда рублей на строительство районной больницы. Документ о предоставлении субсидии издало правительство РФ.

Новая больница появится в Ачхой-Мартановском районе, на строительство из федерального бюджета будет потрачено свыше 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано сегодня вечером.

Согласно документу, в этом году субсидия в 1 млрд 031 млн рублей из резервного фонда федерального правительства будет направлена Чечне для софинансирования строительства Ачхой-Мартановской центральной районной больницы.

Предполагается, что больница будет построена и сможет принять пациентов уже в 2025 году.

Ранее стало известно, что власти Чечни намерены построить три новых туристических объекта. Это две гостиница – одна на 200, вторая на 150 номеров – и небольшой горнолыжный курорт, в дополнение к уже строящемуся курорту "Ведучи".

Отметим, что поток туристов в Чечню в этом году существенно вырос – более чем на 70%.