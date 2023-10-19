Задержан подросток, "минировавший" Махачкалу и Избербаш

Подозреваемого в телефонном терроризме задержали полицейские Дагестана. Видеозапись с признанием звонившего опубликовало республиканское МВД.
Заведомо ложные сообщения о минировании оставлял 15-летний подросток, живущий в Ханты-Мансийске.
Следствие считает, что в этом и прошлом месяцах юноша звонил в махачкалинский и избербашский отделы полиции.
"Звонивший сообщал, что в зданиях отделов, а также в 2 школах и в одном из парков заложены взрывные устройства"
– МВД
Проверка по всем этим случаям показывала, что все звонки были ложными – ни разу ни одного взрывного устройства найдено не было.
"Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что совершал звонки, пользуясь программой для изменения голоса, а также выдавал себя за других, используя чужие личные данные"
– полиция
Теперь шутник стал фигурантом уголовного дела.