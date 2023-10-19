На Ставрополье дали прогноз по турпотоку в 2023 году

Министерство туризма и курортов Ставропольского края прогнозирует, что турпоток в регион по итогам уходящего 2023 года вырастет на 40%.

В министерстве туризма и курортов Ставропольского края ожидают, что по итогам 2023 года регион посетят 3,5 млн человек, а значит, в целом по итогам года турпоток в регион вырастет на 40%, сообщил на полях Международной деловой конференции InRussia, проходящей в Минводах, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

"Механизма подсчета турпотока два, один считает Росстат, с ними мы работу проводим очень активную. В прошлом году у нас было 2,5 млн туристов. В этом году мы ждем 3,5 млн человек"

- Андрей Толбатов

За девять месяцев текущего года поток туристов, приезжающих на отдых на курорты Ставрополья, уже вырос 15-20%, и интенсивное бронирование на оставшиеся месяцы, - добавил Тобатов, передает ТАСС.

Напомним, в выставочном комплексе "Минводыэкспо" проходит Международная деловой конференция InRussia, на которой собрались более 3 тыс представителей из Китая, Азербайджана, Турции, Венгрии и Ирана, а также представители органов власти, бизнес-сообщества и научной сферы. Гости знакомятся с промышленным и инвестиционным потенциалом российских регионов.