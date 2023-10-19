Вестник Кавказа
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Российские миротворцы будут охранять Карабахский район Азербайджана

Российские миротворцы будут охранять Карабахский район Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минобороны изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе – теперь во всех документах ведомства будет фигурировать Карабахский экономический район Азербайджана.

Зона действия российских миротворцев в Карабахе получила новое название – теперь она называется зоной Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики (далее – КЭР)"

- бюллетень Минобороны РФ

В своей деятельности миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку, она направлена на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, говорится в документе.

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