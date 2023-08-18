Вестник Кавказа
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В домах жителей Дагогней станет теплее

В домах жителей Дагогней станет теплее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальные службы Дагестанских Огней завершили модернизацию городской системы теплоснабжения: в городе заменили котельные и часть теплотрасс, а значит, зимой в домах его жителей станет теплее.

Коммунальные службы Дагестанских Огней – крупного промышленного центра региона с население свыше 30 тыс человек - реконструировали систему теплоснабжения города, заменив 8 котельных и около 3 км теплотрассы за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

"Наша республика впервые участвует в программе по модернизации объектов ЖКХ по линии Фонда. Мы и дальше будем укреплять сотрудничество, тем более, положительный опыт взаимодействия у нас уже есть"

- Сергей Меликов

Уже 1 ноября в Дагестанских Огнях тепло подадут в социальные учреждения, а до 10 ноября тепло поступит и в дома горожан, передает "Интерфакс".

До конца текущего 2023 года такие же работы завершат и в другом крупном дагестанском городе – Кизилюрте.

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В дома жителей Ингушетии дали тепло
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