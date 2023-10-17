Аэропорт в Абхазии: соглашение о реконструкции подписано с российской компанией

Российская и абхазская стороны подписали документ о проведении реконструкции Сухумского аэропорта. В церемонии участвовал и президент Абхазии.

Компания, которая будет восстанавливать не работающий с 1993 года аэропорт в Сухуме, подписала соглашение с Минэнерго Абхазии.

О подписании документа сообщили в пресс-службе президента Абхазии – Аслан Бжания присутствовал на церемонии.

"Состоялось подписание соглашения о комплексной реконструкции международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы с участием президента Аслана Бжании. Правительство Республики Абхазия и ООО "Инфраструктурное развитие" заключили соглашение о государственно-частном партнерстве"

– заявление

Соглашение посвящено отстройке международного аэропорта в Сухуме. После восстановления воздушная гавань снова сможет принимать и отправлять самолеты.

Когда откроют аэропорт в Абхазии?

Неделю назад Аслан Бжания заявил, что технические полеты планируется начать совершать самое позднее в июле 2024 года. Для пассажиров аэропорт начнет работать не позднее 31 декабря.