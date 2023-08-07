Узбекистан вслед за Россией отменил "мобильное рабство"

Узбекистан отменил "мобильное рабство" - теперь и здесь абоненты могут сохранить номер при смене мобильного оператора, - сообщает в своем Telegram-канале Минцифры страны.
"На получение услуги уходит не больше 10 минут. Можно также обновить сим-карту с сохранением прежнего номера, но в этом случае стоимость услуги будет немного выше"
- Минцифры Узбекистана
Нововведение выгодно и для абонентов, и для операторов - абоненты не потеряют номер, а операторы смогут более рационально использовать номерные ресурсы. В то же время это несомненно скажется на качестве связи, уточнили в министерстве, передает Sputnik Узбекистан.
Теперь, чтобы сменить оператора, нужно прийти в его офис с паспортом или другим документом, на который регистрировался номер, и оставить заявку на переход, при этом абонент сохранит сим-карту, код и номер телефона. Ему нужно будет выбрать только тарифный план. Региональные мобильные операторы уже публикуют подробные инструкции для абонентов.