Узбекистан вслед за Россией отменил "мобильное рабство"

Теперь при переходе от одного оператора мобильной связи к другому жителям Узбекистана можно будет сохранить свой телефонный номер, сообщили в Минцифры страны.

Узбекистан отменил "мобильное рабство" - теперь и здесь абоненты могут сохранить номер при смене мобильного оператора, - сообщает в своем Telegram-канале Минцифры страны.

"На получение услуги уходит не больше 10 минут. Можно также обновить сим-карту с сохранением прежнего номера, но в этом случае стоимость услуги будет немного выше"

- Минцифры Узбекистана

Нововведение выгодно и для абонентов, и для операторов - абоненты не потеряют номер, а операторы смогут более рационально использовать номерные ресурсы. В то же время это несомненно скажется на качестве связи, уточнили в министерстве, передает Sputnik Узбекистан.

Теперь, чтобы сменить оператора, нужно прийти в его офис с паспортом или другим документом, на который регистрировался номер, и оставить заявку на переход, при этом абонент сохранит сим-карту, код и номер телефона. Ему нужно будет выбрать только тарифный план. Региональные мобильные операторы уже публикуют подробные инструкции для абонентов.