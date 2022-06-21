Сибирская язва в Казахстане: один человек умер, другой в реанимации

Вспышка сибирской язвы в Карагандинской области привела к смерти человека. Еще одному пациенту потребовалось лечение в реанимации.
Мужчина, заболевший сибирской язвой в селе Топар, переведен из обычного отделения в реанимационное из-за ухудшения состояния, сообщили в региональном управлении здравоохранения.
По данным ekaraganda.kz, этому пациенту 62 года. Болезнь у него протекает тяжело.
Один человек погиб
Родственник этого больного, также заразившийся сибирской язвой, скончался. Он получал необходимое лечение в реанимации, однако из-за тяжелого течения болезни и других заболеваний врачи не смогли ему помочь. Сыграло роль и то, что заболевший поздно обратился к медикам.
Состояние остальных двух пациентов характеризуется как стабильное.
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