Вестник Кавказа
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Сибирская язва в Казахстане: один человек умер, другой в реанимации

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вспышка сибирской язвы в Карагандинской области привела к смерти человека. Еще одному пациенту потребовалось лечение в реанимации.

Мужчина, заболевший сибирской язвой в селе Топар, переведен из обычного отделения в реанимационное из-за ухудшения состояния, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

По данным ekaraganda.kz, этому пациенту 62 года. Болезнь у него протекает тяжело.

Один человек погиб

Родственник этого больного, также заразившийся сибирской язвой, скончался. Он получал необходимое лечение в реанимации, однако из-за тяжелого течения болезни и других заболеваний врачи не смогли ему помочь. Сыграло роль и то, что заболевший поздно обратился к медикам.

Состояние остальных двух пациентов характеризуется как стабильное.

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Вспышка сибирской язвы в Казахстане: один пациент в реанимации
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Вспышка сибирской язвы в Казахстане: один пациент в реанимации

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