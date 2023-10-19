Формат "3+3". Преимущества и сложности на пути развития регионального сотрудничества

Советник Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы

23 октября в Тегеране состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении в рамках формата "3+3".

Этот формат регионального взаимодействия предполагает свободу транспортных коммуникаций, сотрудничество стран-участниц в сфере торговли, развитие энергетических сетей и магистральной трубопроводной инфраструктуры, построение гуманитарного диалога и налаживание механизмов гражданской интеграции меньшинств. Последнее наиболее актуально для азербайджано-армянских отношений.

Так, региональное сотрудничество между странами в двухсторонних форматах в настоящее время осуществляется по пяти направлениям:

азербайджано-турецкое сотрудничество,

азербайджано-российское сотрудничество,

российско-турецкое сотрудничество,

российско-иранское сотрудничество,

российско-армянское сотрудничество.

На встрече главы МИД обсудили наиболее значимые проблемы региона и подчеркнули важность таких площадок, как Консультативная региональная платформа "3+3", в предоставлении возможностей для построения конструктивного диалога и установления взаимовыгодного сотрудничества между странами. Стороны также отметили положительное влияние экономического сотрудничества на укрепление взаимного доверия и установление стабильности региона. Помимо этого, министры подчеркнули важность культурного сотрудничества, укрепление двухсторонних и многосторонних отношений для формирования прочного мира и дальнейшего экономического развития. Оценив результаты этой встречи положительно, стороны подтвердили открытость данной Платформы для равноправного участия Грузии, представители которой не приняли участие в переговорах.

Впервые с инициативой создания "платформы шести" выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2020 года. По мнению Эрдогана, проект стал бы хорошей основой для установления стабильности регионе. На тот момент, учитывая сложности в отношениях между некоторыми странами, реализовывать проект планировалось поэтапно. Первая встреча в рамках формата состоялась в Москве в декабре 2021-го года на уровне заместителей глав МИД, но без участия Грузии.

Несмотря на то, что инициатива, в целом, направлена на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, между сторонами существует недопонимание.

По итогам локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в сентябре 2023, сепаратистский режим, созданный армянскими националистами на территории Карабахского региона, прекратил свое существование. Восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики создало условие для установления прочного регионального сотрудничества между странами Южного Кавказа. Азербайджанская сторона же, в свою очередь, всегда выступала за стабилизацию ситуации и поддерживала мирную повестку.

Почему сорвалась встреча в Гранаде?

5 октября 2023 года в Гранаде (Испания) должна была пройти встреча представителей Азербайджана, Армении, Германии, Франции и ЕС. Однако ввиду растущих антиазербайджанских настроений среди представителей вышеперечисленных акторов, Баку предложил, чтобы на встрече присутствовали представители Турции. Но организаторы этого условия не приняли. В результате, 4 октября Азербайджан отказался от участия на встрече в данном формате, а также от любых форматов, включающих участие Франции.

В Азербайджане считают, что подобные вопросы лучше решать в региональных рамках, чем с далекими от региона странами. Тем не менее Баку поддерживает трехсторонний формат переговоров при участии Азербайджана, Армении и ЕС, а также прямой двусторонний диалог с Арменией касательно нормализации отношений и переговоров по подготовке мирного договора.

Чему научила встреча в Тегеране?

По итогам встречи в Тегеране глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал формат "3+3" "выгодной площадкой" для сотрудничества со странами региона, а также выразил уверенность в положительном влиянии транспортных коммуникаций на установление долгосрочного мира. При этом, Ереван с осторожностью относиться к сотрудничеству в рамках формата и не торопится налаживать коммуникации.

Однако для продолжения построения сотрудничества в рамках данного формата существует ряд других препятствий.

Так, Грузия уже во второй раз отказалась от участия в переговорах в рамках формата. Еще в декабре 2020 года Грузия выразила нежелание сотрудничать в рамках этой инициативы, пока Российская Федерация "не выполнит свои международные обязательства", несмотря на то, что власти страны отмечали необходимость ее участия в международных проектах. Официальный Тбилиси и сейчас отказывается от участия в каких-либо форматах совместно с Россией, но при этом грузинская сторона выступает за осуществление внутрирегиональных инициатив.

В целом, в рамках такого формата страны-участницы настроены на долгосрочные региональное сотрудничество. Однако на пути осуществления взаимодействия есть немало сложностей, над которыми региональным надо будет работать. Возможно, поэтапное налаживание сотрудничества между сторонами будет иметь положительный эффект.

В результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, у стран Южного Кавказа появилась возможность наладить долгосрочное трехстороннее сотрудничество. Как уже было отмечено, Грузия также является сторонником внутрирегионального сотрудничества.

Поэтапное налаживание взаимодействий между странами будет иметь положительный эффект для установления долгосрочного мира и стабильности как внутри региона, так и с окружающими его соседями.