Российские туристы полюбили Северный Кавказ

Курорты и турбазы Северного Кавказа все чаще привлекают внимание наших туристов: только с начала года они потратили здесь в два раза больше, чем годом ранее.

Здравницы Северного Кавказа становятся все популярнее у российских туристов, и наиболее красноречиво об этом говорят их расходы – только за девять месяцев текущего 2023 года они потратили в регионе около 12 млрд рублей, что в два раза больше чем годом ранее, сообщает пресс-служба Сбера.

"Среди причин, объясняющих рост популярности регионов Северного Кавказа можно выделить развитие инфраструктуры республик СКФО, государственную поддержку бизнеса, а также модернизацию объектов отдыха и мест притяжения туристов"

- управляющий Карачаево-Черкесским отделением банка Заур Джазов

На первом месте по популярности у туристов Дагестан, где они потратили около 5 млрд рублей. На втором месте красоты Карачаево-Черкесии – здесь гости республики оставили более 2,3 млрд рублей. Закрывает тройку лидеров Северная Осетия – ее гости потратили на свой отдых 1,8 млрд рублей, передает "АиФ-Дагестан".

Также Дагестан стал лидером по сроку пребывания в нем гостей из других регионов - чаще всего туристы проводили там около недели, говорится в сообщении.