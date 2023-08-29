Война на Ближнем Востоке, Пашинян в Грузии

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

В девятнадцатом выпуске программы "ГЛАВНОЕ" Фархад Ибрагимов и Гия Саралидзе обсудили визит премьера Армении Никола Пашиняна в Тбилиси и встречу с премьером Азербайджана Али Асадовым. Также ведущие передачи обсудили заявления Пашиняна относительно возможности разблокировки армяно-турецкой границы, текущую обстановку вокруг палестино-израильского конфликта, заявление президента Байдена в отношении ближневосточного конфликта.